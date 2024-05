Gianmarco Tamberi salta il debutto a Ostrava | Fastidi al ginocchio | ci vediamo agli Europei

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha annunciato che non scenderà in pedana martedì 28 maggio a(Repubblica Ceca). Il Campione Olimpico di salto in alto ha deciso di rinunciare alla tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il fuoriclasse marchigiano ha dunque cancellato il propriostagionale e non farà parte della nutrita pattuglia italiana che sarà presente al Golden Spike (ci saranno Marcell Jacobs e Zaynab Dosso sui 100 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso).ha spiegato ha propria scelta attraverso un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram: “Abbiamo parlato ieri con il mio team e deciso che non andrò a gareggiare a. Mi dispiace molto perché non vedevo l’ora di cominciare la mia stagione olimpica però è anche vero che bisogna fare i conti con le cose come stanno“. Il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è soffermato sul motivo che lo ha portato a rinunciare alla trasferta in terra ceca: “Dopo la tecnica di ieri, in cui ho provato are e ho avutoal, ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana.

