Gialappa’s Band | in onda il 27 maggio una puntata speciale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Inalle 21.30 Clip inedite mai andate in, ma anche “il meglio” e “il peggio” delle prime sette puntate di GialappaShow, il programma dellacon Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in un unico appuntamento di visione. Si annuncia particolarmente gustoso il menù dell’“Edizione Straordinaria” di questa terza stagione, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW, lunedì 27, alle ore 21.30 In uno studio virtuale a lanciare i servizi al fianco del Mago Forest questa volta c’è Federica Masolin, l’ultima co-conduttrice in ordine di apparizione dopo Alessia Marcuzzi, Ilenia Pastorelli, Francesca Michielin, Filippa Lagerback, Ema Stokholma, Ilaria D’Amico ed Elisabetta Canalis. Questa “Edizione Straordinaria” permette di rivivere i momenti iconici di questa terza stagione in cui è stato riconfermato quasi in toto il cast comico: Marcello Cesena, Simona Garbarino, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Stefano Rapone, Gigi&Ross, Fabrizio Casalino, Alessandro Bianchi, Alfredo Colina, Alessandro Betti, Toni Bonji, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.