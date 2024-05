Gaza - oggi la decisione della Corte dell’Aja Israele taglia i contatti tra il consolato di Spagna e i palestinesi | Madrid antisemita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) A poche ore dalladi giustizia internazionalesulla guerra a, scoppia un caso diplomatico tra Tel Aviv e. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha deciso di interrompere itra la “missione spagnola ined ie di vietare alspagnolo a Gerusalemme di fornire servizi aidi Giudea e Samaria”, in Cisgiordania. La mossa, ha fatto sapere il dicastero, arriva in risposta all'”appellovice premier spagnola Yolanda Diaz – contenute in un video sui suoi social – secondo cui la Palestina “dovrà essere libera dal fiume al mare“. “Daremo la risposta opportuna – la risposta del ministro spagnolo degli Affari esteri, José Manuel Albares -. L’obiettivo è continuare a dare assistenza ai, ai quali abbiamo triplicato gli aiuti”, ha detto Albares in un’intervista radiofonica a Rac1, negando che nel governo spagnolo ci siano “antisemiti” e sostenendo che l’esecutivo “è tollerante, pluralista, diverso e non accetta nessun discorso di odio, incluso l’antisemitismo”.