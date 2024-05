G7 Finanze - Gentiloni | ecco come fare fronte comune Ue-Usa su Cina

(Di venerdì 24 maggio 2024) Stresa, 24 mag. (askanews) – “Un G7 a presidenza italiana con al centro soprattutto grandi sfide”, a cominciare questa mattina dalla discussione su approcciosul problema dell’eccessiva capacità produttiva cinese e “dal modo con cui questa eccessiva capacità di produzione può invadere alcuni settori dei mercati europei e di altri paesi occidentali. È chiaro che serve una risposta, perché si tratta di produzioni molto sussidiate dallo Stato che arrivano in settori sempre più decisivi delle nostre economie e dell’innovazione”. Lo ha riferito il commissario europeo all’Economia, Paolodurante un punto stampa nel corso del G7 dellea Stresa. “Rispostasignifica anche condivisione e questa è stata un po’ la proposta e la sollecitazione della Commissione europea: stabilire meccanismi di informazione reciproca, condivisione delle misure da prendere, perché se vogliamo– ha detto – dobbiamo evitare che misure prese possano essere non conosciute o addirittura nocive per i diversi paesi del G7”, ha proseguito.

