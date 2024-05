Furiosa | A Mad Max Saga è un film completamente fuori di testa - ma è grande cinema

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2024): A Mad Max, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth è adrenalina pura, unsenza pietà e il secondo capitolo dedicato a un'eroina senza paragoni. Mad Max: Fury Road, infatti, portava il nome del guerriero della strada Max Rockatansky nel titolo e nella trama, ma la vera eroina delera già, che combatteva senza tregua contro lo spietato imperatore Immortan Joe. In quella occasione a interpretarla e darle sostanza era stata Charlize Theron, ora il personaggio ha guadagnato il suo, con un passaggio di testimone ad Anya Taylor-Joy e la storia di come una ragazzina intelligente e abile, una volta conosciute la violenza e sottomissione da parte di un nemico che l'ha ridotta in cattività sia diventata una combattente dura e disillusa.: A Mad Maxsi avvia all'interno di un piccolo paradiso. Nel mezzo del deserto australiano post-apocalittico c'è una piccola foresta con acqua, animali e frutti esotici che aspettano solo di essere raccolti dagli alberi.