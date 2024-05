Fratellini accoltellati dal papà ad Agrigento - Sarah e Cristian gravissimi | Daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia Arrestat - lo volevano linciare

Roma, 24 maggio 2024 – Sono ore di dolore e speranza. Sarah e Cristian, i fratellini di 3 e 7 anni accoltellati ieri dal padre in provincia di Agrigento, stanno lottando per la vita. "La situazione è in evoluzione – dicono i medici del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Palermo – al momento non si può dire di più. quotidiano

Fratellini accoltellati dal padre, Dir. Ospedale Palermo: "Prognosi resta riservata" - fratellini accoltellati dal padre, Dir. Ospedale Palermo: "Prognosi resta riservata" - (LaPresse) Resta riservata la prognosi di Sarah, 3 anni, e Cristian, 7 anni , accoltellati ieri dal padre, Daniele Alba, in provincia di ... stream24.ilsole24ore

Figli accoltellati dal padre a Cianciana, gravi i due bimbi di 7 e 3 anni: "Si fa di tutto per salvarli" - Figli accoltellati dal padre a Cianciana, gravi i due bimbi di 7 e 3 anni: "Si fa di tutto per salvarli" - Il fratellino di 7 anni, giovedì ... Si sta facendo di tutto per salvarli“. Il padre dei due bimbi ha accoltellato moglie e figli dopo l’ennesima lite in famiglia e si è poi barricato in casa prima di ... notizie.virgilio

Accoltella moglie e figli, poi si arrende: i bambini ancora in gravi condizioni | La moglie voleva lasciarlo - Accoltella moglie e figli, poi si arrende: i bambini ancora in gravi condizioni | La moglie voleva lasciarlo - I fatti si sono registrati nel pomeriggio di giovedì a Cianciana, nell'Agrigentino. Daniele Alba, meccanico, si è trincerato nel silenzio. nanopress