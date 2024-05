Franco Carraro | Controlli sui club da fare come nel resto d’Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Io penso che bisogna sempre ricordare due dati di fatto oggettivi: primo, le società di calcio sono delle società di capitale private e credo che debbano subire iin funzione di questo fatto. Inoltre dalla metà degli anni ottanta si fanno iai bilanci delle società non perché si possano controllare o evitare i debiti, su queste cose essendo società private se ne deve occupare il tribunale civile o penale nei casi in cui ci sia qualcosa di ritenuto scorretto da parte dei giudici”. Queste le parole del presidente della divisione calcio Paralimpico,, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’European Football Week, in merito alla nascita di una commissione indipendente per il controllo economico-finanziario deisportivi professionistici di calcio e basket. “Ma la finalità dei– ha poi proseguito-, ha un solo scopo e cioè quello che chi parte a metà agosto finisca il campionato, cosa peraltro che nel 99% dei casi finora è avvenuto.