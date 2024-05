Franco Anelli - morto il rettore dell' Università Cattolica Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano Lo choc e il cordoglio

Non amava le interviste, ma non si tirava mai indietro. Dopo qualche passo claudicante ci raggiungeva serio, con la schiena dritta, pronto a rispondere a ogni singola domanda. E già dopo poche parole - misurate sempre con precisione, ricercate con cura - si apriva in un sorriso generoso e continuava il suo discorso, senza tentennamenti, dilungandosi, spiegando. ilgiorno

Milano è in lutto per la tragica scomparsa di Franco Anelli, figura di spicco dell’Università Cattolica, che è scomparso all’età di 61 anni. Anelli, avvocato e giurista di grande fama, ricopriva il ruolo di rettore dell’Università Cattolica di Milano, un’istituzione alla quale aveva dedicato gran parte della sua vita e delle sue energie. dilei

CAMBIAGHI-NIANG PER L'ATTACCO - CAMBIAGHI-NIANG PER L'ATTACCO - Per la formazione azzurra si fa sempre più vicino il match decisivo contro la Roma, in calendario domenica alle 20.45 al Castellani. I ragazzi di Davide Nicola si giocheranno la permanenza nella ... servizitelevideo.rai

Morte Anelli, il cordoglio di Marra (Adnkronos) - Morte anelli, il cordoglio di Marra (Adnkronos) - Lutto nell’università italiana: il rettore della Cattolica franco anelli si toglie la vita. Frassinetti: “Colpita ed addolorata” Di È una notizia drammatica quella che sconvolge oggi il mondo ... informazione

Morte Anelli: il cordoglio del presidente della Camera Fontana - Morte anelli: il cordoglio del presidente della Camera Fontana - “È con dolore che apprendo la notizia della morte del magnifico rettore dell’Università Cattolica, il professor franco anelli. Ai familiari e a tutta la comunità universitaria porgo le mie sentite ... agensir