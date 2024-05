Franca Gandolfi - vedova di Modugno | Gli ho perdonato tutti i tradimenti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024)è stata la moglie di Domenicoper una vita. A trent’anni dalla scomparsa di uno degli artisti più importanti della canzone italiana, l’ex attrice e soubrette – oggi 91enne – ha voluto ricordare “mister Volare” in un’intervista al Corriere della Sera, dal primo incontro affatto idilliaco alle nozze, fino alla malattia che l’ha portata a perdonaredi quel “dongiovanni” che ha amato sopra ogni cosa., il primo incontro con DomenicoIl primo incontro trae Domeniconon è stato dei più romantici. Entrambi si trovavano al Centro Sperimentale di Cinematografia, come lei stessa ha raccontato al Corriere, quando il cantante allora al primo anno di corso era stato chiamato a farle da partner a un provino. “Se ne approfittò con un bacio non previsto – ha spiegato, sottolineando come non vi sia stato alcun colpo di fulmine, tutt’altro -.