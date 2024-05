Fibromialgia il male invisibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un disturbo difficile da diagnosticare. Lacolpisce circa il 2-4% della popolazione adulta, con una prevalenza significativa della donne rispetto agli uomini. I sintomi di solito iniziano tra i 30 e i 50 anni, ma possono iniziare a qualsiasi età. I fattori scatenanti includono stress psicologico, traumi fisici, infezioni, e altre malattie. Anche i fattori ambientali, inquinanti e alimentari possono peggiorare i sintomi. Il senso di dolore diffuso e di affaticamento sono pesanti fardelli con cui spesso le persone sono costrette a condividere la vita per anni a causa della poca attenzione e informazione su questa condizione. Lao sindrome della fatica cronica sono caratterizzate da dolori diffusi muscolari ed articolari, a cui si aggiungono disturbi come rigidità, depressione, stanchezza, emicrania, dismenorrea e disturbi cognitivi. Tra i trattamenti più recenti per lasi fa riferimento ad un mix di terapie farmacologiche e non farmacologiche.