Festival di Cannes 2024 - sul red carpet della decima serata Greta diventa finalmente Barbie

Federica Pellegrini diventa una Barbie: "Felice di ispirare le bambine e le giovani donne" - Federica Pellegrini diventa una barbie: "Felice di ispirare le bambine e le giovani donne" - La star italiana è stata scelta come Role Model 2024 di barbie Federica Pellegrini diventa una barbie: è stata la stessa ex nuotatrice ad annunciarlo con un post sul suo account ufficiale di Instagram ... tg24.sky

Bella Hadid and Cate Blanchett: the best dressed stars on the Cannes Film Festival red carpet - Bella Hadid and Cate Blanchett: the best dressed stars on the Cannes Film festival red carpet - Best dressed stars on the red carpet, from Bella Hadid to Cate Blanchett - Cannes Film festival is back — and stars are dressing up for the occasion ... msn

Luisa Ranieri si prepara con Vogue Italia in occasione del festival di Cannes 2024 - Luisa Ranieri si prepara con Vogue Italia in occasione del festival di Cannes 2024 - L'attrice ci porta dietro le quinte del suo tappeto rosso per la prima del film Parthenope di Paolo Sorrentino ... vogue