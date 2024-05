Ferrovie - estate di lavori sui binari lombardi | le linee interessate e il calendario delle chiusure

Bergamo. 160 metri di parete completamente rinnovata, così come lo sono i 19 spazi con 9 retroilluminati e 40 pannelli di legno organizzati su 10 temi diversi: sono stati avviati in questi giorni i lavori per il restauro del terminal della stazione autolinee di Bergamo, un restyling – realizzato qualche anno fa da VisiBergamo per realizzare una vetrina per la città e il territorio provinciale – che aveva bisogno di essere rinfrescato, danneggiato come si presentava in diverse parti ormai.

bergamonews