(Di venerdì 24 maggio 2024) Dalle 15 di oggi,puntati su piazza Mazzini per la cerimonia di inaugurazione che, al solito, sarà seguita dalla colorata parata in centro per condurre i visitatori all’area Main Stage del parco Kennedy. E così, ufficialmente, la città si tufferà nell’edizione 2024 del, il festival dedicato ai mondi comics, games epop che, fino a domenica compresa, attirerà a Falconara, secondo le stime, 150mila persone nei tre giorni. C’è fermento e curiosità nel vivere l’attesa manifestazione che, nell’arco di appena tre anni, è riuscita indiscutibilmente ad affermarsi quale una delle più importanti del settore a livello nazionale. L’evento, organizzato dalla Live Emotion Group, Leg e dal Comune, grazie al contributo di diversi partner, proporrà un’offerta di intrattenimento adatta ad ogni età, con incontri, più di cento ospiti, concerti, anteprime e iniziative speciali.

Falcomics, riflettori sulla cultura pop - falcomics, riflettori sulla cultura pop - Prende il via oggi a Falconara il festival dedicato al mondo dei fumetti. Tra gli ospiti Mal e Cristina D’Avena ... ilrestodelcarlino

Falconara Con FalComics Off palcoscenico anche in spiaggia - Falconara Con falcomics Off palcoscenico anche in spiaggia - Per la prima volta vengono coinvolti alcuni operatori balneari e ristoranti nell'intrattenimento, kermesse al via nel prossimo fine settimana ... qdmnotizie

Cosplay Grand Tour di Riot Games a FalComics 2024 - Cosplay Grand Tour di Riot Games a falcomics 2024 - (MYmovies.it) riflettori puntati su Cate Blanchett, che ha illuminato la 77esima edizione del Festival di Cannes sfilando sul red carpet per la première di Rumours. Il film, commedia dark ambientata ... informazione