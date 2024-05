Europei - i convocati choc di Spalletti | Locatelli fuor - perde il controllo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'ultimo turno di Serie A, poi sarà la volta di pensare agli. Manca poco alla partenza degli2024, che saranno disputati non con sedi itineranti come nell'edizione 2020 (disputata nel 2021 per Covid) vinta dall'Italia, bensì in Germania. Per la nostra Nazionale, il c.t. Lucianoha stilato la sua lista di pre-, decidendo di non includere nella lista dei preselezionati Manuel. Il centrocampista della Juventus, tra i protagonisti del trionfo di Wembley quattro anni fa, l'ha presa molto male, specie per essere sempre stato chiamato nel corso delle qualificazioni. Una scelta che il 26enne non si aspettava e che ha sfogato con una storia su Instagram, mostrando a tutti una eloquente schermata nera come a riflettere il suo stato d'animo attuale.è infatti stato uno degli inamovibili della Juventus della stagione 2023-2024 con 40 presenze complessive condite da un gol e sei assist.