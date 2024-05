Eurispes - start-up più importante driver crescita occupazionale economia italiana

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Negli ultimi anni, è cresciuta l'attenzione verso le-up innovative ad alta tecnologia. Le-up rappresentano il piùdidell'. In Italia, nel terzo trimestre del 2022, si sono registrate 14.708 imprese attive con un valore medio di produzione di circa 211mila euro, in aumento rispetto al trimestre precedente (Infocamere- Unioncamere). Il Governo italiano ha introdotto l'Italianup act (Isa) per fornire incentivi e supporto a queste imprese in tutte le fasi del loro ciclo di vita. E' quanto rileva il 36° Rapporto Italia realizzato dall'. Secondo il Global innovation index del 2023, l'Italia guadagna due posti nella classifica dei Paesi con imprese più innovative collocandosi al ventiseiesimo posto. Le migliori performance si sono registrate nell'ambito delle categorie: ‘conoscenze e tecnologia', ‘infrastrutture' e ‘creativity output', riflettendo la capacità creativa e innovativa del Made in Italy.

