Eurispes - Italia tra Paesi europei più poveri in termini educativi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – – L?è tra ipiùd?Europa ine tale povertà si trasmette da una generazione all?altra. Nel 2022, il nostro paese risultava al penultimo posto nella classifica dei, con il 41,7% della popolazione tra i 25 e i 74 anni in possesso di titolo di studio inferiore al diploma e il 18,5% della laurea. E’ quanto emerge dal 36esimo rapportodell’.L?occupa le ultime posizioni (69,7%) per la quota di coloro che superano l?ultimo e il penultimo livello di competenze di lettura e comprensione sui cinque previsti, rispetto alla media Ocse del 54%. La povertà educativa assume diffusione diversa tra il mezzogiorno e il resto della penisola, rappresentando uno dei fattori esplicativi delle disuguaglianze individuali nei percorsi formativi e nei risultati di apprendimento. Secondo i dati Isfol Plus del 2018, alcune regioni del Nord presentano una situazione simile a quelle del Mezzogiorno: in Puglia, Sardegna e Sicilia così come in Trentino Alto-Adige, Veneto, Piemonte, Val d?Aosta, oltre il 60% della popolazione dai 19 anni in su non ha conseguito il diploma.