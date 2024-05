Gli investimenti diretti esteri in Cina sono crollati del 56% annuo nel primo trimestre del 2024, rimarcando la scarsa propensione delle imprese globali a immettere risorse in un'economia alle prese con una debole domanda interna. quotidiano

Eurispes, finanza è 'fantasma': 40% totale Investimenti Esteri Diretti globali - Eurispes, finanza è 'fantasma': 40% totale investimenti esteri Diretti globali - Gli investimenti esteri Diretti (Fdi) possono rivelare fenomeni di elusione fiscale, specialmente verso i paradisi fiscali. Nel 2009, gli investimenti esteri Diretti globali ammontavano a 24,5 ... adnkronos

Vucevic, senza i Balcani la storia europea non è chiusa - Vucevic, senza i Balcani la storia europea non è chiusa - "Senza i Paesi dei Balcani occidentali non è chiusa la storia europea, senza i Paesi di questa regione l'Europa non è completa". Ne è convinto il primo ministro serbo, Milos Vucevic, intervenuto oggi ... ansa

La Russia risponde alle sanzioni dell'Occidente - La Russia risponde alle sanzioni dell'Occidente - Putin ha emesso un decreto che conferisce alla Russia la giurisdizione sulle proprietà americane in Russia, allo scopo di risarcire i danni subiti ... wired