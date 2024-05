Errore o hybrid warfare? La mossa di Mosca sui confini marittimi nel Baltico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) Negli ultimi giorni ha creato molto scalpore il progetto di decreto del ministero della Difesa russo che prevede lo spostamento unilaterale deiintorno alle isole russe nel Golfo di Finlandia e intorno all’exclave di Kaliningrad, riportandoli a quelli di epoca sovietica datati gennaio 1985, secondo la bozza di decreto redatta dal ministero della Difesa russo, apparsa martedì 23 maggio sul portale legale del governo. L’attuale confine “non consente di stabilire il confine esterno delle acque interne della Russia e non tiene conto della pratica di stabilire linee di base dirette da parte di altri Stati”, erano tra le parole che si potevano leggere nel decreto. Non è stato subito chiaro se la bozza proponesse di estendere inelle acque finlandesi delo in quelle lituane vicino a Kaliningrad. Tuttavia, avrebbe incluso il territorio del Golfo di Finlandia orientale, diverse isole vicino alla costa finlandese e le aree vicino alle due città di Baltiysk e Zelenogradsk nell’exclave di Kaliningrad.