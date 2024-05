Eleganza senza tempo per la serata-evento Società | un nuovo corso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con una performance di Letizia Masini e Edoardo Caporaletti, ballerini alla Scala, si è aperta ladel brand Carlo Pignatelli alla Reggia della Venaria di Torino. Un’occasione unica per presentare la sartorialità e la conraneità del marchio, fondato proprio a Torino cinquant’anni fa, e sinonimo dimaschile e femminile da cerimonia. E per annunciare ufficialmente il cambiamento societario che vede unentrare in azione sulla scena internazionale e nazionale del fashion. Lo show alla Venaria Reale ha visto sfilare la collezione per la primavera-estate 2025 dal titolo Timeless Elegance, tra impeccabili e fantasiosi tuxedo per lui e nuvole di organza e seta per lei. Il cambio societario segna ancora una novità per i grandi brand del made in Italy con l’acquisizione con quota di maggioranza della Carlo Pignatelli S.p.A. da parte della holding operativa Gd, a cui fanno capo gli imprenditori Francesco Gianfala e Riccardo di Battista.