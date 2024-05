Eileen - recensione | un thriller mai davvero malsano che spreca Anne Hathaway

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) La nostradipsicologico cone Thomasin McKenzie già passato alla scorsa Festa del Cinema di Roma: nonostante la bravura delle protagoniste il film rinuncia alla morbosità dello sguardo, non spinge fino in fondo e delude Avrebbe potuto rivelarsi una bella sorpresa, un film perverso, impavido nell’avventurarsi all’interno dell’oscurità delle proprie protagoniste, scioccante tanto visivamente quanto narrativamente. E i presupposti c’erano tutti: il romanzo omonimo e pluripremiato di Ottessa Moshfegh,nei panni di una co-protagonista indecifrabile, misteriosa, oscura come la Gilda di Vidor o la Catherine di Verhoeven, Thomasin McKenzie a rappresentarne il doppio chiaro e all’apparenza innocente, il Massachusetts degli anni 60? conturbante e soffocante. È un vero peccato, quindi, che il William Oldroyd di Lady Macbeth decida di andarci piano, fin troppo paino.