Ecco come Stefano De Martino è diventato il nuovo volto Rai fino al 2028 e il grande rimpianto di Mediaset

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Rai ha ufficialmente annunciato cheDeha firmato un contratto quadriennale che lo legherà a Rai1 e Rai2, confermandolouno dei volti di punta dell’emittente. Il contratto prevede la sua partecipazione a programmi sia in prima serata che nell’access prime time. In particolare, Deprenderà il posto di Amadeus alla conduzione del celebre “Affari Tuoi”. Questa notizia, sebbene importante, non è stata unasorpresa per il pubblico, dato che Deè unfamiliare della rete pubblica già da cinque anni. «Desarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’ Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione». Maria De Filippi ci aveva visto lungo anche questa volta Uscito da Amici nel 2010,Deaveva subito chiarito che il suo sogno era lavorare nel mondo della televisione piuttosto che diventare un danzatore professionista.