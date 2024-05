Dove si esibisce il Gladiatore - Russell Crowe in concerto a Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Ho sempre avuto un'attrazione nei confronti dell'Italia. È un qualcosa che ho sempre percepito per tutta la mia vita. Da adulto, tornando in Italia, mi sono reso conto di quanto fosse forte questo legame. Sono cresciuto in una casasi ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale. Alle superiori il mio obiettivo era fare musica». Si confessa il "" prima del debutto delche lo vedrà protagonista a, il 26 e il 27 giugno, al Forum Theatre di Piazza Euclide per due soli appuntamenti (biglietti in vendita su Ticketone e in tutti i punti vendita). «A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco - aggiunge Russel- Sono 35 anni che faccio cinema ma la musica c'è da molto prima. In questorivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria».