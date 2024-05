Disfida Campo di Marte Pierguidi per il tris La destra ha Scavullo I nodi stadio e tram

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per il presidente uscente Michele, nuovamente in lizza per la coalizone di centrosinistra, facendo un bilancio della consiliatura passata, "tra le cose più belle ci sono le sei scuole pubbliche costruite e in via di costruzione; poi il parco del Mensola, il rinnovamento di piazza delle Cure". Poi "una battaglia vinta è il restauro delloe il nuovo parcheggio nell’area ferroviaria didiche andrà a aiutare sia residenti che tifosi". E se riconfermato a capo di Villa Arrivabene per la terza volta, promette di continuare con "cura del verde, attenzione agli alberi, all’ambiente, ai giovani. Per i prossimi cinque anni, importante sarà il tema del rifacimento dei marciapiedi e della viabilità". C’è poi in arrivo "lavia nel viale dei Mille completamente senza pali, il percorso scelto salvaguarda le alberature esistenti". Inoltre "andrà via anche il cehck point al giardino via Visconti Venosta e sarà realizzato il sottopasso ciclopedonale da via Mannelli a largo Gennarelli".