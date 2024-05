Destinazione Europa - Calenda | Con noi in Ue solo gente competente Io? Faccio da guida

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – A proposito di mezzi di trasporto con cui portare avanti la campagna elettorale: Carlo, leader di Azione, si è inventato la ’Bla Bla Carl’. "Durante gli spostamenti diamo un passaggio a un elettore. Ci racconta il suo punto di vista, ci fa delle domande. È un’esperienza molto interessante". L’altra peculiarità di questa sua campagna elettorale, spiega, è che ogni viaggio deve necessariamente prevedere una tappa in un luogo che è simbolo d’. "Come il teatro Farnese di Parma – racconta –, dove abbiamo celebrato l’Opera, che ha unificato la cultura europea, partendo dall’Italia". Ecco, questo è un punto dirimente per l’ex manager, ex ministro, ex co-fondatore del Terzo Polo insieme all’arcinemico ("mapolitico, mai personale, s’intende") Matteo Renzi. "Tutti parlano dell’Italia in– sottolinea–, quando il punto è che noi siamo l’".

A Tropea la bandiera blu sventola dall'Antico Sedile - A Tropea la bandiera blu sventola dall'Antico Sedile - Ritirata in occasione della cerimonia ufficiale di consegna dell'ambito riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo dalla Città di Tropea, la Bandiera Blu 2024 è stata esposta all'Antico Se ... ansa

Calenda a La7: “Vannacci Non me ne può frega’ de meno, smettiamola di parlare di questo furbacchione”. Poi attacca La Stampa - calenda a La7: “Vannacci Non me ne può frega’ de meno, smettiamola di parlare di questo furbacchione”. Poi attacca La Stampa - "Non me ne frega niente". Carlo calenda commenta le ultime dichiarazioni di Vannacci e attacca il quotidiano degli Elkann perché non lo intervista da 6 mesi - Guarda il video ... ilfattoquotidiano

Destinazione Europa, Renzi: "In Ue per contare. Gli altri si candidano soltanto per contarsi" - destinazione Europa, Renzi: "In Ue per contare. Gli altri si candidano soltanto per contarsi" - Il leader di Italia viva e degli Stati Uniti d’Europa con Bonino: puntiamo al 6%. "Il Pd mi attacca perché non vince più. Forza Italia Rispetti l’eredità del Cav" ... quotidiano