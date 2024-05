Delitto dell’armadio - un testimone rompe il silenzio dopo 30 anni | Vidi un uomo davanti a casa su - in mano aveva una busta di plastica

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Chi l’ha visto?” torna con nuovi elementi suldella “donna nell’armadio”, l’omicidio irrisolto di Antonella Di Veroli che fu trovata cadavere nell’armadio della suaromana, in via Domenico Oliva, il 12 aprile del 1994. I medici legali stabilirono che la donna era stata assassinata il 10 aprile. Nel corso dell’ultima puntata del programma in onda su Rai Tre, sono intervenute la sorella e la nipote di Antonella che chiedono a nome della famiglia la riapertura del caso, in vista di reperti mai analizzati, tra cui un bossolo rinvenuto nella stanza in cui è stata uccisa la donna e che con molta probabilità è stato toccato dall’assassino ancora ignoto. “Spesso trascorreva le vacanze con noi si andava al mare, era la mia zia preferita”, così la nipote Alessandra commentaalle telecamere le immagini trasmesse, finora inedite, che riprendono Antonella con la sua famiglia in barca.

