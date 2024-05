Decaro e il video virale - quando la comunicazione politica funziona

Marco Minniti gela i compagni di partito Antonio Decaro e Michele Emiliano. A Piazza Pulita, su La7, l’ex ministro degli Interni non usa mezzi termini con il conduttore Marco Formigli: “A casa dei mafiosi o dei parenti dei mafiosi non si va…”. secoloditalia

"A casa dei mafiosi o dei parenti dei mafiosi, non si va". Marco Minniti, esponente di spicco del Pd, ex presidente del Copasir e ministro degli Interni è uno tra i massimie esperti di criminalità organizzata in Italia. Per questo le sue parole sul caso di Michele Emiliano e Antonio Decaro, in studio a PiazzaPulita su La7, sono pesantissime e mettono un punto sulla questione politica che sta imbarazzando tutto il centrosinistra italiano nell'ultima settimana.

liberoquotidiano