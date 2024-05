De Maggio | Conte-Napoli - il tecnico ha fatto un nome per lo staff Il retroscena

(Di venerdì 24 maggio 2024) Antonioavrebbe dato il suo benestare per l’ingresso di Francesco Sinatti, attuale membro dellodel, nel caso dovesse accettare la panchina azzurra. La trattativa fra ile Antonioper la panchina della prossima stagione prosegue e iniziano ad emergere i primi dettagli sulle richieste delsalentino. Secondo quanto rivelato da Valter Dea Radio Kiss Kiss, l’ex CT della Nazionale avrebbe giàuna specifica richiesta riguardante il suo. “ama lavorare con tre preparatori – ha spiegato De– Ma al momento l’unico dellosarebbe Coratti.avrebbe però dato il benestare per Francesco Sinatti che rimarrebbe a lavorare nel“. Sinatti è infatti un membro dell’attualeazzurro, molto apprezzato anche da Luciano Spalletti. La sua conferma sarebbe stata dunque espressamente richiesta danell’eventualità di un suo approdo all’ombra del Vesuvio.

