Danilo Coppola - negata l’estradizione in Italia Chi è l’ex furbetto del quartierino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 maggio 2024 – Un po’ Dallas, un po’ Yuppies, un po’ Quei bravi ragazzi. La stagione dei cosiddetti “furbetti del”, truppa di spregiudicati immobiliaristi e aspiranti scalatori di banche finiti praticamente tutti nelle mire delle procure in giro per l’, è consegnata al passato. I reduci sono ricordati quasi con simpatia, come spesso accade quando sulle inchieste si accumula la polvere del tempo che passa. Epperò, se glini hanno in qualche modo steso un benevolo velo pietoso sulle gesta di manager e faccendieri con in testa il sogno di farsi banchieri, i magistrati si ostinano a “inseguire” chi ha ancora ha ancora sul groppone qualche pendenza con la giustizia tricolore. È – o meglio, era – il caso di, il “dominus” della riqualificazione del quartiere Porta Vittoria, condannato in via definitiva a una pena di sei anni per bancarotta. Era perché gli Emirati Arabi Uniti, dove l’immobiliarista risiede, hanno negatodel finanziere in, come annunciato in un video sui Instagram.

