Dalla teoria agli esperimenti La scienza in mano agli studenti

(Di venerdì 24 maggio 2024) ProgettoUnder 18 all’istituto comprensivo Benedetti Michelangeli. Si tratta di un progetto sull’educazione scientifica, con lo scopo di favorire l’apprendimento delle scienze attraverso il coinvolgimento diretto degli. Il progetto si basa sulla spiegazione e rappresentazione di un exhibit che è il momento più entusiasmante per glie i visitatori. La manifestazione ha visto impegnati dalle ore 9.30 alle 15 i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della sede di Zibido San Giacomo e i ragazzi della scuola secondaria. "È una manifestazione che coinvolge i ragazzi in prima persona, sono stati loro i protagonisti del sapere scientifico - spiega Sonia Sbizzera, insegnante di riferimento del progetto dell’istituto comprensivo Benedetti Michelangeli che ha sede centrale a Lacchiarella -. L’iniziativa è durata due giorni e ha coinvolto centinaia dientusiasti; un modo di fare scuola e di studiare scienze che si sta diffondendo sempre più e che coinvolge sempre più scuole.

Bologna, 6 maggio 2024 – Si sente sempre più spesso parlare di intelligenza artificiale, oggi il tema è accostato a quello della coscienza e delle emozioni umane e una delle domande più spontanee è: potrà mai sostituire l’uomo nel campo del libero arbitrio? Secondo il professore Federico Faggin, l’inventore del microprocessore e della tecnologia touch pad e touch screen, non corriamo nessun pericolo perché “la macchina non ha e non avrà mai le proprietà che contraddistinguono l’uomo, in primis il nostro modo di pensare, apprendere e agire. ilrestodelcarlino

LATINA – “Arte e scienza, un binomio vincente. Presto un incontro al museo Cambellotti con gli studenti dell’istituto Frezzotti-Corradini e del liceo Grassi per illustrare, utilizzando le opere esposte, i progetti innovativi che hanno realizzato nell’ambito della competizione First Lego League”. temporeale.info

Il Terragni vince il concorso nazionale Mad for Science: premio di 75mila euro - Il Terragni vince il concorso nazionale Mad for Science: premio di 75mila euro - L’istituto Terragni di Olgiate Comasco si è aggiudicato questa mattina il primo premio della ottava edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin, con il progetto ... primacomo

