Cronisti in classe | la festa Il giorno della premiazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) "I ragazzi sono supereccitati, non vedono l’ora di venire alladeiin". C’è tutto l’entusiasmo dei bambini e la fatica dei loro prof nell’attesacerimonia di questa mattina, che per quest’anno sbarca in Valdinievole e li vedrà protagonisti sul palco del teatro Verdi di Montecatini Terme anziché come di consueto a Pistoia. Oltre 300 studenti di 13 classi di 7 scuole diverseprovincia hanno partecipato a questa 22esima edizione del progettoin, organizzato da La Nazione e promosso grazie al contributo dei numerosi sponsor. Sponsor che saranno presenti questa mattina a partire dalle 10 per consegnare i premi ai ragazzi e ai lavori che hanno portato al concorso. Altissimo quest’anno il livello dei temi trattati che sono stati approfonditi in vari modi e arricchiti da disegni curati nei minimi dettagli da parte degli alunni delle scuole. Tanti e diversi gli argomenti che hanno fatto breccia nell’interesse dei giovaniin erba e che loro stessi con i loro insegnanti hanno voluto pubblicare sul giornale in una vera pagina di stampa su carta.