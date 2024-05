Costa Sud, espropri e nuovi fondi: passo decisivo per il nuovo parco - costa Sud, espropri e nuovi fondi: passo decisivo per il nuovo parco - È tornato a riunirsi per provvedimenti «urgenti e indifferibili» il Consiglio comunale di Bari. Diverse le delibere approvate, tra cui gli ultimi espropri del lotto 5 ... quotidianodipuglia

Il ritorno dei "no ponte" 10 anni dopo, in migliaia sullo stretto di Messina per esorcizzare la paura delle ruspe - Il ritorno dei "no ponte" 10 anni dopo, in migliaia sullo stretto di Messina per esorcizzare la paura delle ruspe - Siciliani e calabresi hanno sfilato sulla costa calabra davanti all'ecomostro della variante ferroviaria: "Questo è l'aperitivo del ponte", spiegano ch si oppone alla maxi opera voluta da Salvini. "Av ... today