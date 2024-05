Così l’Italia avvicinerà la Georgia all’Europa Parla Calovini FdI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) Inc’è molta voglia di Europa, Tbilisi ambisce a far parte della famiglia europea epuò svolgere un ruolo di primo piano nell’accompagnare il Paese verso la strada che conduce a Bruxelles. Questo il senso della missione insvolta Commissione esteri della Camera in primis per affrontare la controversa legge sulle interferenze straniere. La delegazione composta dagli onorevoli Deborah Bergamini di Forza Italia, Giangiacomodi Fratelli d’Italia e Lia Quartapelle del Partito democratico, e assistita dall’ambasciatore italiano a Tbilisi Massimiliano D’Antuono, ha messo in evidenza due elementi: il supporto italiano in seno alla comunità internazionale e le istanze della società e della politicana. Qui Tbilisi Gli incontri si sono svolti con rappresentanti di maggioranza, di opposizione e della società civile, e hanno messo in luce le possibili conseguenze in caso di approvazione della legge in questione.