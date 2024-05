Cortina Express con De Sica - riprese in corso | Natale 2024 al cinema

Sono iniziate le riprese di Cortina Express, il nuovo film con Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari e Paolo Calabrese. Cortina Express è una produzione BE WATER FILM, in associazione con MEDUSA FILM in collaborazione con PRIME VIDEO e uscirà nelle sale a Natale, distribuito da MEDUSA FILM. universalmovies

Nel cast: Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica. 361magazine

Una commedia corale riunisce Christian De Sica, Lillo e Isabella Ferrari sulle nevi di Cortina, riprese in corso per Cortina Express, a Natale al cinema. Un Natale tutto da ridere in Cortina Express. La nuova commedia natalizia diretta da Eros Puglielli è in lavorazione, come dimostrano le foto dal set montanaro che riuniscono il trio composto da Christian De Sica, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari.

