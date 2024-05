Corriere dello Sport – Clamoroso - l’Al-Hilal pronto a pagare la clausola rescissoria di Leao | la cifra è pazzesca

Leggi tutta la notizia su justcalcio

lascia il Milan? È la clamorosa indiscrezione che arriva dal Portogallo che vedrebbe la possibilità di un addio dell'attaccante con destinazione Al-. Milan,vola in Arabia? Secondo quanto riportato da O'Jogo,avrebbe l'intenzione dilainserita nel contratto trae il Milan, fissata a ben 175 milioni di euro. Si tratta di una offerta irrinunciabile, a beneficio delle casse rossonere. Ovviamente sarà importante anche la volontà del calciatore stesso, al qualesarebbe disposto a triplicare l'attuale ingaggio di 7 milioni. L'ambizione del club arabo è quella di ben figurare nel prossimo Mondiale per Club, competizione a cui prenderà parte nel 2025, per questo è intenzionato a rafforzare la rosa che già vede calciatori di livello come Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly.