Condannata all’ergastolo perché curava i tumori con gli ultrasuoni - la perizia | Parzialmente incapace di intendere e socialmente pericolosa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alba Veronica Puddu è «die di volere,e non in grado di esercitare la professione medica». È il risultato dellapsichiatrica chiesta dalla Corte d’appello di Cagliar al professor Elvezio Pilfo – già incaricato delle valutazioni di Annamaria Franzoni nel caso di Cogne e di Alessia Pifferi – sulla dottoressa, interdetta ormai da tempo enel gennaio 2023. Su Puddu, 53 anni, si era mossa la magistratura nel 2017 dopo un servizio de Le Iene che mostrava la donna proporre ad alcuni pazienti oncologici delle “cure” a base di, rivitalizzazione del sangue e radiofrequenze. «Non ho mai proibito o scoraggiato i miei pazienti a seguire le cure tradizionali come chemioterapia e radioterapia», si era difesa Puddu nel corso del processo in Corte d’assise a Cagliari. La donna era stata però giudicata colpevole di circonvenzione die truffa nei confronti di suoi tre pazienti, e verso uno di questi anche di omicidio volontario aggravato.