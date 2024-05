Clizia Incorvaia si commuove parlando di Eleonora Giorgi | Anticipo le nozze per lei

Clizia Incorvaia rivela: «Paolo Ciavarro Credevo fosse giusto per mia sorella Micol» - clizia incorvaia rivela: «Paolo Ciavarro Credevo fosse giusto per mia sorella Micol» - clizia incorvaia sta per compiere il grande passo verso il matrimonio con Paolo Ciavarro ed è stata ospite da Caterina Balivo per raccontare le emozioni prima del 'Sì'. Sono state molte le sorprese du ... informazione

A sorpresa Eleonora Giorgi chiama La volta buona: “vivo sospesa” poi il grazie a Clizia - A sorpresa Eleonora Giorgi chiama La volta buona: “vivo sospesa” poi il grazie a clizia - Eleonora Giorgi a sorpresa chiama La volta buona, ha bisogno di dire delle cose a clizia e a i suoi figli Il matrimonio di clizia incorvaia e Paolo Ciavarro sarà a Forte dei marmi, è stato anticipato ... ultimenotizieflash

Clizia Incorvaia, chiamata (con lacrime) a La Volta Buona per Eleonora Giorgi: "Non sai quanto sei importante" - clizia incorvaia, chiamata (con lacrime) a La Volta Buona per Eleonora Giorgi: "Non sai quanto sei importante" - L'ex Grande Fratello Vip si è confessata nel salotto della Balivo. Ha parlato di figli e dell'amore profondo per Paolo Ciavarro. Con una sorpresa molto dolce. libero