Cinema - Russell Crowe in due concerti immersivi a Roma a giugno

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag. (askanews) –sarà il 26 e il 27in concerto al Forum Theatre di Piazza Euclide a. L’attore australiano, celebra il suo legame speciale con l’Italia, soprattutto con la Capitale per “Il Gladiatore” di Ridley Scott, con un calendario estivo di show (per i primi due appuntamenti sono in vendita da oggi i biglietti). Il nuovo spazio immersivono, attiguo ai Forum Studios, gli studi di registrazione fondati oltre mezzo secolo fa dai maestri assoluti della musica da film Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov, è la sintesi di quel rapporto tra musica ecosì caro all’attore australiano. L’esperienza multisensoriale fatta di suoni e immagini e l’originale allestimento previsto per idiconsentiràanno un rapporto diretto, quasi intimo, con quanto avviene sul palco. La forza di un concerto rock si riversa nella sala non solo con suoni e luci, ma attraverso la tecnologia di “videomapping” che annulla le pareti del teatro, creando suggestioni proiettate in sequenze mozzafiato.