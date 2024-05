Ciak - si gira | arriva domani il Visiona Movie Fest

(Di venerdì 24 maggio 2024) Film e documentari, ma soprattutto incontri con icone del cinema come Franco Nero e Anna Galiena, attori come Sergio Friscia e Debora Villa, e poi registi come Luca Guardabascio, Marco Puccioni e Simone Petralia. Monza diventa per un giorno capitale del grande cinema con la nuova edizione di, la rassegna cinematografica organizzata dall’associazione Hemingway&Co e dalla Driadi Produzioni, a cui quest’anno prenderanno parte anche Aldo Baglio, Francesco Baccini, Andy dei Bluvertigo e Valeria Rossi. Ilival si terrà, dalle 17.30, allo Sporting Club di viale Brianza: l’evento si articolerà in 6 sessioni sul palco, con 16 diversi ospiti, per calarsi nelle atmosfere della settima arte. Si partirà alle 18 con la presentazione del film “Vicino al Verbo“ di Guardabascio, che ne parlerà insieme a Fabio Mazzari, Francesco Baccini e Andy. Alle 19 intervista con Sergio Friscia, accompagnata dalla proiezione di un video con le scene più celebri della filmografia dell’attore.

