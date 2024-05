Che ruolo ha Monica Bellucci in Beetlejuice 2?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 24 maggio 2024) Occhio a non ripetere il suo nome per tre volte, altrimenti comparirà per rendere la vostra vita un inferno. Dopo 36 anni dalla prima apparizione,è pronto a tornare al cinema con un sequel,, sempre diretto da Tim Burton, anticipato da un trailer con qualche dettaglio curioso. Al fianco di Winona Ryder, Jenna Ortega e Michael Keaton, infatti, troviamo anche una spettrale. Quale sarà il suo? L’attrice interpreta la moglie di. E per capire che tipo di incidenza avrà sulla storia, dobbiamo seguire la trama. Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Lydia (Winona Ryder) ha una figlia adolescente ribelle, Astrid (Jenna Ortega), la quale scopre il misterioso modello della città in soffitta, riaprendo il portale per l’Aldilà. Lo spiritello si rifà vivo (o quello che è) e verrà seguito anche dalla consorte, che, presumiamo, farà di tutto per riportarlo indietro.