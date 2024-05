Certificati fasulli per richiedenti asilo Sequestrato il tesoro del mediatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Negli ultimi dodici anni, il trentasettenne egiziano Mohamed Taher Ahmed Elgamal ha dichiarato al Fisco poco più di 152mila euro, con una media di poco inferiore ai 13mila euro all’anno. Ovvero 1.057 euro al mese, ben al di sotto della soglia di povertà fissata dall’Istat a 1.684 euro al mese per una famiglia di cinque persone come la sua. Trascurabile il reddito della moglie ventottenne Abdelaal Reda Neama Ali, che ha dichiarato 800 euro solo nel 2020. Domanda: come ha fatto la coppia a comprare tra il 25 luglio 2018 e il 30 gennaio 2023 undici abitazioni e un box a Pioltello e altri tre appartamenti in provincia di Sondrio, spendendo 474mila euro? La risposta è arrivata nel dicembre scorso, quando gli investigatori della Squadra mobile hanno arrestato lui e affibbiato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lei a valle di un’indagine su un lucroso giro di finte dichiarazioni di ospitalità presentate da cittadini stranieri per ottenere il permesso di soggiorno.