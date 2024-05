Centro Caritas in via Casati I residenti storcono il naso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tornerà a rinascere la parrocchia di San Gerolamo Emiliani. Il progetto prevede di trasformare l’area di viain undella Carità per accogliere chi ha necessità di cibo, vestiario o di farsi una doccia. Lo spazio opposto verrebbe destinato ai ragazzi dell’oratorio. Da tempo l’area ex Somaschi è semi abbandonata, ma l’idea del recupero non piace a tutti i. "Se vogliono trasformare quello spazio in undella Carità ci mettono in grande difficoltà – afferma un residente – Arriveranno persone che non sanno nemmeno chi sono e che possono creare dei problemi al quartiere". Scarsa sensibilità verso i bisogni di chi è meno fortunato? E’ una questione che verrà gestita dal prossimo parroco della Comunità Pastorale di Magenta, don Federico Papini. Intanto l’attuale prevosto don Giuseppe Marinoni commenta: "Dovremo far capire a tutti che questo sarà un progetto in grado di rilanciare la parrocchia di San Girolamo Emiliani.

