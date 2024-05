Cava dei Tirreni - il 1 giugno corteo storico di Carlo V

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ il commissariato di Cava de’ Tirreni ad indagare sulla dinamica di un incidente mortale avvenuto nella notte appena trascorso a Cava de’ Tirreni. L’incidente si è verificato in via XXV luglio dove un 35enne in sella ad una moto ha perso la vita.

