Carlo Conti | Contratto in scadenza? Se un matrimonio va bene - perché cambiare?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Da poco è stato annunciato come direttore artistico di Sanremo 2025 Sanremo 2025 sarà nel segno di. In settimana è stato infatti annunciato che sarà lui il volto del Festival dopo Amadeus. Il neo conduttore si è così raccontato a Repubblica, facendo un excursus della sua carriera e della sua vita privata. Parla ad esempio della nascita i suo figlio Matteo nel 2014. “Prima giravo, frequentavo. Non mi sono comportato male, sono stato leale e rispettoso. Mi è capitato di lasciare con onestà, ma magari qualcuno avrà sofferto. Però ho sempre agito in buon fede, tanto è vero che con la mia prima fidanzatina Guia, con Monica e Ilaria, ci sentiamo e ci facciamo ancora gli auguri. Dongiovanni no, però mi davo parecchio da fare”. Poi sulle trasgressioni: “Mai. In discoteca bevevo acqua, non mi sono mai neanche ubriacato. E nessuno mi ha mai offerto una canna, eppure tra discoteche e le radio in quegli anni immagino girassero.

