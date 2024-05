Carlo Acutis sarà santo - la mamma | “Pensava sempre al prossim - esempio per credenti e non”

Il Beato Carlo Acutis sarà proclamato Santo. A deciderlo è Papa Francesco in seguito a un’udienza con il cardinale Marcello Semeraro. Il Beato Carlo Acutis sarà Santo: la decisione del Papa Carlo Acutis, giovane 15enne considerato il patrono di internet per via della sua passione per l’informatica, sarà proclamato Santo.

