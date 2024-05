Cannes - I dannati di Minervini vince la migliore regia nella sezione Un Certain Regard

(Di venerdì 24 maggio 2024) “I”, primo lungometraggio di finzione di Robertoha vinto il premio per laUn, di fatto il secondo concorso del festival., documentarista di prestigio, per questa opera costruisce una intensa riflessione sulla violenza all’interno di una storia della Guerra di Secessione americana. Il film è coprodotto da Rai cinema e attualmente nelle sale grazie a Lucky Red. Leggi anche: OpenAI non ha «rubato» la voce di Scarlett Johansson: «È di un’altra attrice» Johnny Depp potrebbe tornare ad essere Jack Sparrow, la conferma del produttore Jerry Bruckheimer È morto Gaetano Di Vaio, il produttore di Gomorra era gravissimo dopo un incidente in moto a Napoli Gérard Depardieu e l’aggressione al fotografo: «Sono solo caduto, lui ha avuto un comportamento molesto» L'articolo proviene da Open. .

"I dannati", primo lungometraggio di finzione di Roberto Minervini vince il premio per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard, di fatto il secondo concorso del festival. Noto per la sua straordinaria qualità come documentarista, questa volta Minervini costruisce una intensa riflessione sulla violenza all'interno di una storia della Guerra di Secessione americana. quotidiano

Roberto Minervini vince il premio per la migliore regia peri I dannati nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2024 (leggi qui la recensione di Anna Maria Pasetti). “Il premio a Roberto Minervini nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes conferma il talento di un autore che ha mostrato negli anni un’idea di cinema ben definita – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale. ilfattoquotidiano

