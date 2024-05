Cannes 2024 - i premi di Un Certain Regar - a Minervini la miglior regia ex aequo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questa sera, sono stati svelati idi Und, sezione collaterale del Festival diche ha incoronato anche un italiano, Robertocon I Dannati, alla, excon il film On Becoming a Guinea Fowl., già rinomato per la sua eccellenza come documentarista, questa volta offre un’intensa riflessione sulla violenza ambientata durante la Guerra di Secessione americana. Il film, coprodotto da Rai Cinema, è attualmente nelle sale con Lucky Red. Menzione speciale NORAH, Tawfik Alzaidio dei giovani HOLY COW, Louise Courvoisierattrice ANASUYA SENGUPTA, The Shamelessattore ABOU SANGARÉ, L’Histoire de Souleymaneex-ROBERTO, The Damned RUNGANO NYONI, On Becoming a Guinea Fowlo della giuria L’HISTOIRE DE SOULEYMANE, Boris Lojkinefilm del concorso Und BLACK DOG, Guan Hu Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha commentato: “Questoo conferma il talento di, che ha sempre dimostrato una visione cinematografica ben definita.

