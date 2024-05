Cannes 2024 | Black Dog di Guan Hu vince Un Certain Regard - Roberto Minervini premiato come Miglior Regista

(Di venerdì 24 maggio 2024) La giuria guidata da Xavier Dolan ha assegnato i premi della sezione Une tra i vincitori c'è anche. Tra i vincitori della sezione Unal Festival dic'è anche l'italianoex aequo con Rungano Nyoni. La giuria con presidente Xavier Dolan ha assegnato il premio principale aDog, il film diretto daHu. Il riconoscimento al cinema italiano I premi ufficiali della sezione Uncomprendono poi quelli assegnati ad Anasuya Sengupta per The Shameless e Abou Sangare. La giuria guidata da Xavier Dolan era composta anche da Maimouna Doucouré, da Asmae El Moudir, da Vicky Krieps e dal critico Todd McCarthy. Dopo la vittoria ….

Continua ad ammaliare tutta la bellezza delle star sul tappeto rosso del festival della Costa Azzurra. Tra presenze immancabili come Andie MacDowell, con gli iconici capelli grigi, Helen Mirren, luminosissima, dal caschetto swept back e Coco Rocha con make-up prezioso come una dea mitologica, Cannes regala come sempre beauty look che lasciano il segno. vanityfair

Cannes 2024: George Lucas si racconta in una lunga masterclass. L'occasione è di quelle imperdibili: George Lucas a Cannes 2024 protagonista di una lunga masterclass sulla sua carriera. Sono anni che il regista, sceneggiatore e produttore non fa interviste e ora invece, volato sulla Croisette per ricevere la Palma d'oro onoraria alla carriera (la seconda di questa edizione, dopo quella data in apertura di festival a Meryl Streep), questa volta ha parlato per un'ora e mezza. movieplayer

Cannes, ecco chi è in corsa per la Palma - cannes, ecco chi è in corsa per la Palma - DA UNO DEI NOSTRI INVIATIcannes Fortissimamente Audiard. Almeno nelle previsioni della Palma d’oro che si assegna stasera. Con la premessa che le giurie sono imprevedibili e imperscrutabili, il ... informazione

Cannes 77, Un Certain Regard: trionfa Black Dog del regista cinese Guan Hu. Tutti i vincitori - cannes 77, Un Certain Regard: trionfa Black Dog del regista cinese Guan Hu. Tutti i vincitori - La giuria presieduta da Xavier Dolan ha assegnato i premi della prestigiosa sezione di cannes 77 Un Certain Regard ... bestmovie

Cannes 2024: Black Dog di Guan Hu vince Un Certain Regard, Roberto Minervini premiato come Miglior Regista - cannes 2024: Black Dog di Guan Hu vince Un Certain Regard, Roberto Minervini premiato come Miglior Regista - La giuria guidata da Xavier Dolan ha assegnato i premi della sezione Un Certain Regard a cannes 2024 e tra i vincitori c'è anche Roberto Minervini. movieplayer