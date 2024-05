Campo da rugby a Villa Potenza - il cantiere nel vivo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Procedono i lavori per il nuovoda. Ieri nelc’è stato un sopralluogo di Marzio Innocenti, presidente della Federazione italiana, che ha partecipato a un tavolo tecnico insieme a tutti gli organi coinvolti nel progetto. Ad attendere lui e il vicepresidente Fir Antonio Luisi, ci sono gli assessori ai lavori pubblici Andrea Marchiori e allo sport Riccardo Sacchi, l’architetto Fir Flavio Figuretti, il presidente Fir Marche Vittorio Petretti, il presidente del MacerataRolando Mozzoni, lo staff del Maceratae dell’edilizia Crocioni. "Stiamo facendo un lavoro di squadra – ha detto Marchiori –. La progettualità condivisa con la federazione, la società sportiva e l’Impresa che si è aggiudicata l’appalto offre un valore aggiunto all’opera, promessa nel programma elettorale e mantenuta con i fatti". "Un altro impegno della nostra amministrazione viene mantenuto – ha aggiunto Sacchi –.

Bologna, 5 maggio 2024 - Rasati alla meta. È una meta di fratellanza e solidarietà quella messa a segno dai ragazzi dell’Emil Banca Bologna Rugby Club. Una gran parte dei giocatori bolognesi ha, infatti, deciso di tagliarsi i capelli, per dimostrare vicinanza e affetto nei confronti di un compagno che sta attraversando un momento particolare della propria vita. ilrestodelcarlino

Sabato alle 15.30 e domenica al campo di rugby Elia Longarini di Villa Potenza debutterà la squadra maceratese del Karma Girls contro le Blue Crabs Falconara e le Ura Ancona in occasione del MC 5’s Touch – Trofeo italiano touch rugby. sport.quotidiano

Claudio Forte è il nuovo Director of Rugby del Piacenza Rugby Club - Claudio Forte è il nuovo Director of rugby del Piacenza rugby Club - E’ stato tra i protagonisti della precedente promozione in Serie A del Piacenza rugby; ha lasciato Piacenza da giocatore e torna ora a guidare la squadra dalla panchina e si trova ad allenare ... sportpiacenza

