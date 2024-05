Campi Flegrei e Vesuvio sono collegati? Facciamo chiarezza sulla situazione

I sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli – Gaetano Manfredi, Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione – sono arrivati a Palazzo Chigi, dove è in programma un incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci per fare il punto della situazione sull’emergenza bradisismo dei Campi Flegrei. ildenaro

“Servono dai 500 ai 700 milioni per mettere in sicurezza tutto. Per l’edilizia privata avremo una stima piu’ avanti. Il problema non e’ il piano di evacuazione”, quello entra in funzione in caso di eruzione “non di bradisismo.

