Camera di Commercio Napoli - Fiola diffida De Luca | Basta ritard - si voti

Tempo di lettura: 2 minutiSalute e benessere psicofisico: le misure messe in campo dalla Regione Campania, al centro del primo appuntamento de “La Campania delle Eccellenze” in programma martedì 7 maggio, a partire dalle ore 10. anteprima24

“La Campania delle eccellenze”: Si discuterà delle misure della Regione su benessere psicofisico e supporto psicologico Salute e benessere psicofisico: le misure messe in campo dalla Regione Campania, al centro del primo appuntamento de “La Campania delle Eccellenze” in programma martedì 7 maggio, a partire dalle ore 10. puntomagazine

Terremoto Campi Flegrei. L’appello di Fish Campania: “Attenzione alle persone con disabilità” - Terremoto Campi Flegrei. L’appello di Fish Campania: “Attenzione alle persone con disabilità” - In una nota indirizzata al presidente della Regione Campania, alla presidente della Sesta Commissione regionale e alla direzione generale regionale della Protezione Civile, la Fish Campania chiede ... superabile

Campi Flegrei: un piano operativo specifico per le persone con disabilità - Campi Flegrei: un piano operativo specifico per le persone con disabilità - che stanno vivendo momenti difficili legati all’emergenza sisma»: a chiederlo è la FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), in una nota indirizzata al Presidente pella ... superando